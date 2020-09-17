РИАМО – 17 сен. В интервью Московскому музею космонавтики космонавт Алексей Елисеев рассказал, что Гагарин после полета в космос советовал своим коллегам готовить пакеты, сообщает Газета.ru.

«Он им сказал: ребята, готовьте пакеты. Он первый почувствовал, что на вестибулярный аппарат невесомость действует плохо», — рассказал Елисеев.

Он добавил, что первый космонавт никогда подробно не рассказывал о своем полете.

Такой совет он дал товарищам в 1961 году.