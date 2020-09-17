РИАМО - 17 сен. При выборе пельменей важно обращать внимание на то, чтобы в них было мясо, и на состав теста, сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

«Главное, чтобы в пельменях было мясо. Дело не в том, какое именно, а в том, чтобы оно было в принципе. В пельмени могут положить соевое мясо или мясо механической обвалки, то есть, по сути, рога и копыта», – сказала в интервью радио Sputnik Соломатина.

Она отметила, что «именно рога с копытами» в пельмени не кладут, но отходы мясного производства с костными кусочками, перемолотые в фарш, в пельменях бывают.

«Это все равно будет белок, но его качество не очень хорошее. Как правило, такие пельмени более дешевые и не очень хорошо усваиваются человеческим организмом», – рассказала Соломатина.

Качественные пельмени не могут быть дешевыми. Но руководствоваться при выборе пельменей стоит не только стоимостью. Нужно выбирать пельмени известных производителей с хорошей репутацией и смотреть на состав продукта.

«Состав должен быть максимально натуральный, в нем должны быть мясо и тесто. А из чего состоит тесто, все знают: мука, вода, соль. Еще добавляют перец. Это состав хороших пельменей», – резюмировала Соломатина.​