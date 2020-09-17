РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. Матч по американскому футболу между командами «Витязь» и «Юнайтед» пройдет на стадионе «Труд» в Подольске 27 сентября, сообщается в группе «КАФ Витязь Подольск / Американский футбол» в соцсети «ВКонтакте».

«Матч по американскому футболу пройдет в Подольске 27 сентября в 15:00 на стадионе «Труд». На поле сразятся подольская команда «Витязь» и «Юнайтед» из Москвы. Горожан приглашают на матч и просят поддержать подольскую команду», - говорится в сообщении.

Проходить игра будет по адресу: улица Клемента Готвальда, дом 4. Болельщикам следует соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.