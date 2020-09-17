РИАМО - 17 сен. С начала 2020 года 175 семей из Реутова получили выплату в размере 20 тысяч рублей на новорожденного вместо подарочного набора «Я родился в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Денежная выплата в размере 20 тысяч рублей на приобретение средств для ухода за новорожденными детьми дается гражданам России при условии регистрации рождения ребенка органами ЗАГС Московской области», - говорится в сообщении.

Выплата предоставляется на каждого новорожденного. Деньги перечисляются на расчетный счет заявителя в течение 10 рабочих дней.

Кроме того, с 1 сентября 2019 года мамы малышей, рожденных в Подмосковье, могут выбрать в подарок набор «Я родился в Подмосковье». В коробке – все необходимое для первого года жизни малыша. Содержимое набора подбирали специалисты министерства здравоохранения Московской области.

«В него входят одежда, средства ухода для матери и новорожденного, аптечка, игрушки и другие необходимые принадлежности. Вся продукция сертифицирована для детей, 84% товаров произведены в Подмосковье. Набор «Я родился в Подмосковье» был разработан по поручению губернатора региона Андрея Воробьева», - говорится в сообщении.

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» с начала года денежную выплату на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными, получили 48 730 подмосковных семей, 175 из которых – реутовские.