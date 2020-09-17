РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 сен. В городском округе Мытищи произвели пробы воды по улице 2-я Институтская в связи с жалобами жителей, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

В округе поступило очень много жалоб на качество водоснабжения по адресам: улица 2-я Институтская, дом 14, 18, 26а, а также по улице Астрахова, улице Кадомцева.

«Сотрудники АО «Водоканал-Мытищи», представители управляющей организации и ГКУ Московской области «МОС АВС» произвели обследование. Пробы холодной воды произведены по улице 2-я Институтская на вводах в жилые дома, квартирах, ВЗУ «МЛТИ», снабжающий данные дома водой», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что по официальной информации «Водоканал-Мытищи» после получения результатов анализа проб воды будут проведены дальнейшие мероприятия в целях недопущения снижения параметров качества оказываемых услуг.

«Приносим свои извинения! Ситуацию держу на личном контроле», - добавил Азаров.