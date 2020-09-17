РИАМО - 17 сен. Проект «Музыка в метро» запустили на Московских центральных диаметрах (МЦД), площадки для выступлений появились на станциях Славянский бульвар и Волоколамская, сообщила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова

«Я напомню, что этот проект был открыт еще в московском метро, это уже пятый сезон! На основании краудсорсинга, который мы проводили для повышения и улучшения клиентского опыта и сервисов на МЦД, наши пассажиры выбрали этот проект для реализации именно на станциях Московского центрального диаметра, поэтому мы открываем две площадки на двух станциях МЦД-1 и МЦД-2», — сказала Темникова.

Она отметила, что музыканты исполняют не только классическую музыку.

«Это и фольклорная музыка, и зачастую гитаристы, баянисты, а бывают и такие, которые приходят играть на бразильских инструментах. Мы, конечно, с удовольствием их поддерживаем», - рассказала Темникова.

Места для живых выступлений музыкантов появились на станциях Славянский бульвар МЦД-1 и Волоколамская МЦД-2. Они отмечены такими же красными стикерами, как и в метро. В будние дни пассажиры МЦД смогут послушать музыкантов с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.