РИАМО - 17 сен. В Московской области уже пять лет работает портал «Добродел», с его помощью были решены 1,7 миллиона проблем жителей, всего за это время было получено более 3,7 миллиона обращений, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Портал создан по поручению губернатора Андрея Воробьева, чтобы жители области могли решать свои проблемы быстро и без лишней волокиты», — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться можно на сайте dobrodel.mosreg.ru либо в мобильном приложении. Чтобы заявить о проблеме, нужно перейти в раздел «Сообщения». После этого нужно выбрать категорию и городской округ, описать суть проблемы, прикрепить фотографии, выбрать точное местоположение на карте и нажать кнопку «Создать сообщение».

В течение 24 часов сообщение рассматривается в профильном ведомстве. Исполнитель либо устраняет проблему, либо назначает дату ее решения. В итоге обратившийся получает отчет о проделанной работе.

На «Доброделе» есть более 600 категорий по всем направлениям - от записи в детский сад до получения госуслуг в электронном виде.

Кроме того, благодаря опросам и голосованиям в сервисе жители могут принимать активное участие в создании комфортной среды. В этом году на портале провели 12 голосований и 64 опроса, в которых приняли участие более 580 тысяч человек. Больше всего голосов отдали за включение дорог в план ремонта и строительство новых линий освещения, установку детских площадок и выбор наполнения общественных территорий.

В этом году также запустили «Инициативное бюджетирование». Пользователи предложили свыше 600 проектов и оставили 95 тысяч голосов за наиболее значимые инициативы.