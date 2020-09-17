РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. ЦНИИТОЧМАШ (входит в госкорпорацию «Ростех») начал разработку нового коллиматорного прицела для пистолетов-пулеметов, автоматов, карабинов и пулеметов, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Новое прицельное устройство предназначено для оснащения основных типов стрелкового оружия - пистолетов-пулеметов, автоматов, карабинов и пулеметов.

«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в рамках инициативной опытно-конструкторской работы начал создание коллиматорного прицела, не уступающего по своим характеристикам лучшим образцам иностранного производства», - говорится в сообщении.

«Основными преимуществами разрабатываемого конструкторами института коллиматорного прицела являются наличие монолитного корпуса без дополнительных переходников и винтов, быстросъемный механизм на основе эксцентрика, время непрерывной работы порядка 30 тысяч часов, возможность использования двух типов источника питания (АА или CR123), оригинальный механизм выверки, герметичная конструкция корпуса и узлов механизмов выверки», - сказал начальник отдела по разработке стрелкового оружия АО «ЦНИИТОЧМАШ» Вадим Малинников.

По его словам, использование коллиматорного оборудования расширит тактические возможности стрелкового оружия и повысит его боевую эффективность.

У ЦНИИТОЧМАШ уже есть опыт разработки таких приборов. Например, прицел открытого типа КП-СР2, разработанный в институте в рамках ОКР «Вереск-П», используется для повышения эффективности стрельбы из пистолета-пулемета СР2.

В настоящее время спецподразделения различных силовых структур России используют в основном коллиматорные прицелы иностранного производства. Оптимальными по цене и качеству из многочисленных коллиматорных прицелов, предложенных на рынке стрелкового вооружения, по мнению экспертов, сейчас являются изделия американской фирмы Eotech и шведской фирмы Aimpoint.

Есть прицелы израильские, белорусские, китайские. Из российских на вооружении стоит прицел 1П-87 (ЗАО «Юпитер»), разработанный в рамках ОКР «Ратник». Потребность в коллиматорных прицелах у российских силовых структур остается высокой, желательно, чтобы они входили в комплект всех видов стрелкового оружия.