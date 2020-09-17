РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 сен. Основная часть мероприятий, посвященных Дню города, пройдут в Щелкове 19 сентября на улице Парковая и в городском парке культуры и отдыха, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В эти выходные пройдет празднование Дня города и городского округа. В этом году торжества будут менее масштабными, чем обычно. Также в связи с перераспределением средств на более важные вопросы, такие как подготовка к зимнему периоду, праздничный салют будет отменен», - говорится в сообщении.

На улице Парковой праздничные мероприятия начнутся в 12:00. Для жителей выступит Щелковской духовой оркестр и ансамбль народной песни «Распевы», пройдут викторины и конкурсы. До 18:00 будут работать интерактивные площадки, арт-зоны, проходить мастер-классы.

В Щелковском городском парке культуры и отдыха с 12:00 до 18:00 будут действовать спортивные и игровые площадки для взрослых и детей, пройдут веселые старты.

На улице Пушкина, также с 12:00, будут проходить фотовыставка и краеведческая книжная выставка, проводиться интеллектуальные игры. Здесь же состоится концертная программа, где выступит народный коллектив «Ансамбль классического пения «Элегия», клуб авторской песни «Гриль-Бард», народный коллектив «Ансамбль классического пения «Муза».