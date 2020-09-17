РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 сен. Свыше 2 тысяч саженцев посадят в подмосковном Красногорске до конца сентября в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Больше 2 тысяч саженцев высадят в Красногорске до конца сентября. В округе пройдет областная акция «Наш лес. Посади свое дерево», - говорится в сообщении.

Посадки пройдут с 21 по 27 сентября. Планируется задействовать более 50 площадок в разных частях округа. Список опубликован на официальном сайте администрации муниципалитета.