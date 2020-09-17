РИАМО – 17 сен. На заседании правительства РФ 16 сентября глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что повышение акцизов на табак принесет российскому бюджету 70 миллиардов рублей в год, еще 60 миллиардов ежегодно на выполнение соцобязательств даст НДФЛ для богатых, пишет в четверг газета «Известия».

Глава кабмина Михаил Мишустин на этом же заседании заявил, что бюджет на 2021–2023 годы подразумевает выполнение всех обязательств перед населением. Возможно, докризисных показателей удастся достичь уже в следующем году.

«Мы должны объяснить, на что выделяется каждый рубль. Показать, что стоит за каждой цифрой закона о бюджете, который мы сейчас вносим в парламент. И какой эффект, с нашей точки зрения, получим и в какие сроки. А главное — что это даст людям и стране», — сказал Мишустин.

Он добавил, что выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми становится приоритетной задачей.

«Нельзя разрывать качество жизни, социальные обязательства, уровень жизни людей с возможностями страны и экономики в конкурентном мире», - добавил премьер-министр РФ.​