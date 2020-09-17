РИАМО - 17 сен. Автомобилистам необходимо проявлять особую аккуратность на московских дорогах в четверг из-за ожидаемой грозы с сильным ветром, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Сегодня и до конца дня в некоторых районах Москвы ожидается гроза с дождем и сильный ветер до 20 метров в секунду. Аккуратнее на дорогах», - говорится в сообщении.

Водителей также призвали не парковаться под деревьями и рекламными щитами.

О поврежденных ветром дорожных знаках и светофорах следует сообщать по номеру 3210.