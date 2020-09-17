РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. Жители подмосковного Подольска смогут подать заявки на участие в конкурсе скворечников «Фестиваль скворечников» до 17 октября, сообщается в группе «Парк «Дубрава»| Городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые горожане, мы объявляем конкурс «Фестиваль скворечников». С 15 сентября по 15 октября принимаются заявки на участие в мероприятии. Для этого необходимо смастерить скворечник и подать заявку по электронному адресу: dom_ptits@mail.ru. В заявке следует указать ФИО, возраст, хобби и номер телефона. 17 октября в парке «Дубрава» пройдет выставка поделок, на которой и состоится церемония награждения», - говорится в сообщении.

Выставка будет проходить в 12:00 в парке «Дубрава» в микрорайоне Климовск. Узнать подробности о конкурсе можно по телефону: 8(917)587-98-77.