РИАМО - 17 сен. Работы по созданию лайнера Sukhoi SuperJet New будут проведены в рамках работ по импортозамещению, это будет версия самолета Sukhoi SuperJet 100, ее планируют создать к 2023 году, пишет в четверг газета «Ведомости».

«Примерно половина или даже чуть больше этой суммы уйдет на создание именно двигателя. <…> Существенную часть этих инвестиций ОДК и особенно ОАК получат из бюджета, хотя обе компании вкладывают и собственные средства», - говорится в сообщении.

В единственном российском гражданском реактивном лайнере SSJ100 используют франко-российский двигатель Sam146. Планируется, что новый российский лайнер будет летать от отечественном двигателе ПД-8.

Источник издания в Объединенной авиастроительной корпорации (АОК) пояснил, что лайнер SSJ New станет новым и более эффективным самолетом. В данном лайнере планируют заместить на российские части систем и компонентов. Еще в самолете поменяют конструкцию фюзеляжа, и скорректируют центр тяжести.

Также в SSJ New разработчики планируют поменять на российские системы кондиционирования, торможения, электроснабжения, водоснабжения и удаления отходов и многое другое.​​