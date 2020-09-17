РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 сен. В связи с проведением плановых работ Щелковским РЭС Восточных электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» пройдет отключение электричества в нескольких населенных пунктах Щелкова 18-19 сентября, сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы округа в соцсети «ВКонтакте».

«18 и 19 сентября в связи с плановыми работами на линиях электропередачи будет отключено электричество в нескольких населенных пунктах», - говорится в сообщении.

С 9:00 до 20:00 18 сентября свет отключат в поселке Литвиново, селах Трубино и Соколово, деревнях Орлово, Богослово, Костюнино, Осеево, Орловка, Моносеево. Также в этот день с 9:00 до 16:00 света не будет в поселке Загорянский на улице Вокзальный тупик. 19 сентября с 9:00 до 20:00 электричество отключат в деревне Мишнево.