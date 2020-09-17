РИАМО - 17 сен. За восемь месяцев текущего года свыше 1 миллиона жителей Москвы открыли онлайн-доступ к электронной медицинской карте на портале mos.ru, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Более 180 тысяч из общего числа пользователей скачали мобильную версию электронной медкарты. Общее количество входов в сервис превысило 6,2 миллиона. В мобильную версию зашли свыше 1,6 миллиона раз.

«Электронные медицинские карты мы начали внедрять в 2015 году. С тех пор было заведено более 11 миллионов электронных медицинских карт – на каждого пациента, который хотя бы один раз побывал в городской поликлинике на приеме у врача», – написал Собянин в личном блоге.

Он отметил, что электронная медкарта является надежной, экономит время и деньги.

В будущем планируется запуск сервиса «сигнал тревоги». В случае серьезных отклонений здоровья от нормы с его помощью электронная медкарта подаст знак, что пациенту нужно срочно обратиться к врачу.

В период пандемии коронавирусной инфекции электронная медкарта стала основным источником информации о результатах анализов на Covid-19.