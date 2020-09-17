РИАМО - 17 сен. Свыше 1,8 тысячи специалистов получили сертификаты на покупку жилья в Подмосковье по программе социальной ипотеки с момента ее запуска в 2016 году, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Воспользоваться социальной ипотекой могут медики, учителя, тренеры, воспитатели, а также молодые ученые и уникальные специалисты.

«Социальная ипотека» пользуется популярностью. С момента запуска программы мы вручили сертификаты на покупку жилья уже более 1,8 тысячи специалистов. Благодаря этой мере поддержки мы привлекаем в Подмосковье лучших специалистов, помогаем создавать комфортные условия для жизни и работы тем, кто добросовестно трудится в Подмосковье», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Участники программы получают половину стоимости квартиры единовременно в виде сертификата, оставшаяся половина выплачиваются из регионального бюджета в течение 10 лет. Сам покупатель погашает только проценты по кредиту.

В 2020 году подмосковные власти планируют вручить 365 свидетельств по программе «Социальная ипотека». 16 сентября в доме правительства Московской области жилищные сертификаты вручили 47 молодым ученым и 53 уникальным специалистам, работающим в оборонной отрасли.

«Я работаю инженером-конструктором. В Подмосковье переехал из Чувашской Республики пять лет назад. Уже выбрал себе однокомнатную квартиру, до работы ехать около 10 минут. Считаю, что «Социальная ипотека» помогает молодым специалистам чувствовать поддержку в профессиональной сфере. Это немалые деньги, которые позволяют обзавестись собственным жильем», - сказал сотрудник ФНПЦ «НИИ прикладной химии» из Сергиева Посада Сергей Андреев.

Инженер-энергетик научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» из Коломны Иван Точилин сообщил, что узнал о программе на своем предприятии.

«Отбор для участия в программе был очень серьезный. Но зато специалисты получают стимул достигать высоких требований, чтобы попасть в эту программу. Живу на съемной квартире и теперь я смогу приобрести свое собственное жилье», - добавил Точилин.