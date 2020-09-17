РИАМО - 17 сен. Более 150 дорог к дачам москвичей отремонтировали за два года, работы идут в рамках соглашения между правительствами Москвы и Московской области, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города Москвы.

Общая протяженность дорог - 172,49 километра. Они расположены в 33 муниципальных образованиях Подмосковья. Их ремонтировали за счет бюджета столицы.

«Появление качественных местных дорог не только значительно повышает доступность дачных участков, но и обеспечивает комфорт передвижения в любую погоду и в любое время года для десятков тысяч горожан», — отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Обновленные дороги улучшили подъезд к территориям более 700 садовых некоммерческих товариществ. В них отдыхают 194 тысячи москвичей.

Сейчас ремонт продолжается на территории 20 муниципальных образований Московской области. Протяженность ремонтируемых дорог - 75 километров.

За три следующих года больше всего дорог отремонтируют в Талдомском, Богородский и Орехово-Зуевском городских округах.