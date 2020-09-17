РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. Огнеборцы подмосковного Подольска стали бронзовыми призерами соревнований на лучшее отделение на пожарной автоцистерне, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования «Лучшее отделение на пожарной автоцистерне» среди подразделений ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области прошли в четверг на стадионе «Пламя» в Подольске.

«По итогам соревнований первое место с результатом 3 минуты 8 секунд заняла команда 14 ПСО ФПС ГПС (Коломна), на втором месте - боевой расчет 16 ПСО ФПС ГПС (Люберцы) с результатом 4 минуты 24 секунды. Третье место заняли пожарные 24 ПСО ФПС ГПС (Подольск), затратившие на выполнение задания 5 минут 3 секунды», - говорится в сообщении.