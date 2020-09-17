РИАМО - 17 сен. Реутов стал третьим муниципалитетом Подмосковья, который заключил трехстороннее соглашение о сотрудничестве и развитии процедур медиации в предпринимательской сфере, сообщил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

«Центр медиации при адвокатской палате Московской области, городская администрация и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области в городском округе Реутов подписали документ, благодаря которому у представителей нашего бизнес-сообщества появится возможность досудебного урегулирования споров и решения конфликтных ситуаций с помощью посредника и независимого лица – медиатора», - сказал Каторов.

Он также отметил, что заключение такого соглашения будет содействовать развитию партнерских деловых отношений и формированию этики делового общения и создаст благоприятные условия для урегулирования споров.

«В его рамках мы будем консультировать наших предпринимателей и совместно искать варианты решения, которые устроят каждую сторону конфликта», - добавил Каторов.

Представители Центра медиации провели семинар для представителей бизнес-сообщества Реутова и рассказали о роли медиации в урегулировании споров. Медиатор выясняет позицию каждой из сторон и предлагает варианты разрешение спора. К его помощи прибегают в гражданско-правовых спорах, трудовых, семейных, деловых правоотношениях.

«Медиация – это процедура досудебного урегулирования конфликтов, когда медиатор как посредник и независимое лицо помогает сторонам достигнуть взаимовыгодных решений, учитывая интерес каждой стороны», - рассказала руководитель Центра медиации при адвокатской палате Московской области Мария Светлова.

К помощи медиаторов жители Реутова могут прибегнуть посредством обращения в Торгово-промышленную палату городского округа. Узнать подробности можно по телефонам: +7(495) 791-70-78, +7 (495) 791-70-79.