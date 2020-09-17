РИАМО - 17 сен. С помощью онлайн-сервиса жители Подмосковья смогут узнать даты запуска отопления в каждом доме, утвержденные главами муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

До конца года в сервисе «Интерактивная карта плановых отключений» появится информация об отключениях по всем видам ресурсов. Поэтому и название сервиса изменится - он будет называться «Карта ресурсообеспечения МКД». Летом с помощью этой карты можно было узнать графики отключения горячей воды на двухнедельный период в связи с проведением профилактических работ.

«Функция отопления в сервисе карты появится до конца этой недели. Узнать дату запуска отопления в доме можно будет онлайн, кликнув на ссылку: http://mvitu.arki.mosreg.ru/mkd_map/. Выбрав интересующий вас дом можно дополнительно подписаться на уведомления через e-mail или мессенджер Telegram. Также на подъездах МКД появятся объявления с QR-кодом, которой перенаправляет на карту», - говорится в сообщении.

Также в сервисе можно будет найти телефон управляющей организации каждого дома, будет реализована возможность оставить сообщение в администрацию городского округа о предоставлении некачественных коммунальных услуг.

«Со дня запуска сервиса, 26 мая 2020 года, картой воспользовались более полумиллиона человек», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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Согласно данным статистики, ресурс посетил 571 761 пользователь, из них 402 219 - с мобильного устройства, 169 542 - со стационарного компьютера. На интерактивную карту подписались более 3,4 тысячи человек. На карте можно оставить сообщение о предоставлении некачественной услуги. На карте отображены графики отключения ГВС по каждому из 53 853 МКД с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома.

Интерактивная карта плановых отключений была разработана и запущена министерством энергетики Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

После 15 сентября в регионе начались пробные топки. Граждан просят обратить внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. Систему отопления полностью запустят при наступлении в течение пяти дней среднесуточной температуры наружного воздуха ниже плюс 8 градусов. По прогнозу Гидрометцентра, в Московской области такая погода установится после 28 сентября.