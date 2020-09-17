РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 сен. Четыре кружка технической направленности работают в детском саду «Светлячок» в подмосковных Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

16 сентября глава Котельников Сергей Жигалкин посетил детский сад «Светлячок». Всего здесь 10 групп, в которых воспитывают 287 детей. В 2018 году детскому саду был присвоен статус региональной инновационной площадки Московской области. Сад получил грант на 550 тысяч рублей и за счет этого приобрел новое техническое оборудование.

«Сейчас в нем функционирует 4 кружка технической направленности на бюджетной основе. К началу учебного года было приобретено дополнительное оборудование на сумму 350 тысяч рублей, что позволило еще двум группам, а это 60 детей, заниматься в бесплатных кружках», - говорится в сообщении.

Воспитатели рады, что могут удивить досугом детей, и в детский сад все приходят с большим удовольствием. Ребята продемонстрировали работу своих технических моделей и рассказали, как они устроены. В детском саду давно ведется работа в направлении инклюзивного образования, что достаточно сложно, но в наших реалиях для социализации необходимо.

«Здесь работают настоящие специалисты, искренне любящие свою работу, а это необходимо ценить и поддерживать», - сказал Жигалкин.