РИАМО - 17 сен. В Москве за минувшие сутки выявили 730 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования в городе достигло 274 003, сообщает столичный оперштаб.

Еще 1323 пациента выздоровели после курса лечения от Covid-19 за сутки, за весь период пандемии столичные врачи вылечили 234 029 пациентов.

За минувшие сутки в столице умерли девять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. В столице на текущий момент умерли 5025 человек с Covid-19.

В России за сутки подтвердили 5762 случая заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Полностью выздоровели после лечения 5754 человека, скончались 144 пациента.

За весь период пандемии в РФ зафиксировано 1 085 281 случай инфицирования коронавирусом. С начала пандемии скончался 19 061 заболевший, вылечились 895 868 пациентов.

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Текстовая трансляция

17 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5762 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных. В Москве - 730.

- В Москве скончались девять пациентов с Covid‑19. Общее число погибших достигло 5025 человек.