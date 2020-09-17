РИАМО – 17 сен. На своей странице в Instagram певица Анна Нетребко сообщила, что ее госпитализировали с коронавирусной пневмонией, сообщает Газета.ru.

«Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку», - сказала Нетребко.

Она добавила, что изолировалась сразу, как только почувствовала себя нехорошо. Тесты показывали негативный результат.

«Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь», — сказала Нетребко.​

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17 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5762 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных. В Москве - 730.

- В Москве скончались девять пациентов с Covid‑19. Общее число погибших достигло 5025 человек.