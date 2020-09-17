РИАМО - 17 сен. Около 330 забытых вещей обнаружили в поездах и терминалах «Аэроэкспресса» минувшим летом, в число самых необычных находок вошли розовый детский самокат, часы Rolex и плавки с матрасом, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Самыми любопытными находками стали часы Rolex, найденные в комплекте с соломенной шляпкой, розовый детский самокат и скейтборд. Кроме того, услугами компании этим летом часто пользовались художники – за сезон были оставлены несколько картин и холст. В поездах также были найдены книги, несколько кукол Barbie и матрас с плавками», - говорится в сообщении.

Чаще всего пассажиры теряли сумки, рюкзаки, электронику, а также летние аксессуары - солнечные очки, зонты и соломенные шляпы.

Вернуть законным владельцам удалось около 110 забытых вещей. Чаще всего пассажиры возвращаются за гаджетами, сумками и рюкзаками, кошельками и документами.

В случае утраты вещей пассажиру необходимо обратиться на горячую линию «Аэроэкспресса», к сменному специалисту терминала или на стойку информации. Также можно написать компании в социальных сетях Facebook, Instagram и «ВКонтакте».

Склад забытых вещей находится в депо «Аэроэкспресса» рядом с Белорусским вокзалом. Выдача забытой вещи осуществляется под расписку при предъявлении документа, удостоверяющего личность.