РИАМО – 17 сен. В министерстве финансов РФ сократят траты на зарплаты чиновникам и вооружение, как отметил глава ведомства Антон Силуанов, оптимизация коснется всех «незащищенных» статей бюджетных расходов, сообщает kp.ru.

«Эти параметры у нас заложены и учтены в проекте бюджета, который сегодня одобрен в правительстве», - сказал Силуанов.

Сокращение «незащищенных» статей бюджетных расходов достигнет 10%. Общая сумма их сокращения в следующем году составит 927 миллиардов рублей. В 2022 году порядка 970 миллиардов, в 2023 - порядка 900 миллиардов рублей.

Траты на программу госвооружений сократят на 5% в течение трех лет, а зарплаты чиновников в 2021 году не подвергнутся ежегодной индексации на величину инфляции.