РИАМО - 17 сен. Научный руководитель Гид​рометцентра России Роман Вильфанд заявил, что золотая осень начнется в Москве с понедельника, она будет красочной и продлится достаточно долго, передает ТАСС.

«Для того, чтобы осень была красочной, нужна ясная погода. Когда солнце освещает листья, красота действительно неописуемая. По предварительным расчетам, в течение следующей недели погода будет преимущественно антициклональная, и хоть многие деревья еще зеленые, можно говорить, что начнется очень красивая пора. Робкое наступления золотой осени. Краски будут богатыми», – отметил Вильфанд.

Он добавил, что золотая осень должна быть продолжительной, потому что в течение лета в Москве выпало большое количество осадков.

«Если влаги мало, то корни не могут подпитывать ей ветви, и листва опадает рано. Но в этом году осадков было очень много: в мае выпало три нормы [месячной], в июне - больше двух норм, август, правда, был не очень дождливым. Но влаги все равно очень много», – подчеркнул Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, в понедельник ночью в Москве прогнозируется 2-7 градуса тепла, во вторник – 5-10 градусов тепла. Днем в понедельник ожидается 11-16 градусов тепла, а во вторник – 13-18 градусов тепла.