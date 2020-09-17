РИАМО - 17 сен. Жителям и гостям Подмосковья необходимо проявлять особую осторожность на улице в четверг из-за сильных дождей с грозой и порывистым ветром, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В связи с прохождением активного холодного фронта с запада на восток в период с 12:00 с сохранением до конца суток четверга местами по Московской области ожидается гроза с дождем, местами сильным, временами ливни. При грозе усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Автомобилистам посоветовали отказаться от поездок в непогоду и оставить свои машины в гаражах. Пешеходам следует избегать шатких строений, ЛЭП и мостов. Грозу и ливень лучше переждать в помещении с закрытыми окнами.