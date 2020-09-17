РИАМО - 17 сен. На портале «Узнай Москву» появилась новая онлайн-викторина «Бульдозер-квест», посвященная истории неофициального искусства в СССР, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Участники должны будут ответить на десять вопросов.

«Отвечая на вопросы онлайн-викторины, пользователи узнают о том, как обычный спальный район Беляево стал средоточием культурной жизни и колыбелью московского концептуализма, познакомятся с основными представителями и важными событиями, оказавшими значительное влияние на развитие в СССР неофициального искусства», - сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий столицы Сергей Шакрыл.

Один из вопросов посвящен событию в культурной жизни СССР, после которого абстрактное искусство получило статус неофициального и ушло в подполье.

В 1969 году партия приняла решение, что каждую выставку должно просматривать и разрешать руководство московского отделения Союза художников СССР. В 1974 году советское изобразительное искусство разделилось на официальное и подпольное, после чего и созрела идея провести импровизированную несанкционированную выставку неофициального искусства.

Где и когда она состоялась, художники каких направлений там выставляли свои работы и почему она получила название «бульдозерная» — пользователям предстоит найти ответы на эти вопросы, участвуя в квесте.

«Узнай Москву» — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки.​