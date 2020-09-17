РИАМО - 17 сен. В Москве покупателей билетов на междугородние и международные автобусы будут информировать об отмене рейса по СМС, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Теперь при покупке междугороднего или международного билета в кассах автовокзалов и автостанций «Мосгортранса» пассажир может оставить свой номер телефона. Если перевозчик отменит рейс, пассажира предупредят в СМС-сообщении», - отмечается в материале.

Данная услуга предоставляется бесплатно на всех автовокзалах и станциях «Мосгортранса»: «Саларьево», «Северные ворота», «Южные ворота», «Варшавская» и «Орехово».

Купить билеты на дальние автобусные рейсы можно не только в кассах, но и на сайте «Мосгортранса», а также в мобильном приложении московского транспорта. Если рейс будет отменен, то приложение также отправит предупреждение пассажиру.