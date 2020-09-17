РИАМО - 17 сен. Эксперты-архитекторы утвердили предмет охраны особняка Шаховской, который находится на Госпитальной площади в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ими были описаны все архитектурные и декоративные элементы, которые формируют облик исторического здания и его интерьеры. Данный особняк — это объект культурного наследия.Он находится под охраной государства.

«Эксперты составили перечень всех ценных архитектурных элементов, отвечающих за исторический облик особняка Шаховской на Госпитальной площади. Фасады памятника оформлены в стиле зрелого ампира. Внимание привлекает изящный ионический пилястровый портик со сложными арочными окнами. Интерьеры украшены лепным декором и искусственным мрамором. Теперь любые реставрационные работы будут проводиться с учетом предмета охраны памятника», — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Кроме того, в предмет охраны попали архитектурный облик здания, крыша, композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов XIX века, местоположение, форма, размер, оформление оконных и дверных проемов. Это касается термальных и трехчастных итальянских окон по боковым осям фасадов и многие другие элементы объекта.

Особняк в Москве возвели по проекту известного архитектора Осипа Бове в 1824 году для купца А.Н. Матвеева. Роспись здания была начата в 1826 году, а завершена после пожара 1834 года. Перед особняком был устроен большой партер, а с тыльной стороны здания разбили большой сад.

Княгиня Наталья Шаховская купила особняк в 1872 году. После смерти мужа она решила посвятить себя благотворительности. Княгиня помогала «святому доктору» Федору Гаазу, который бесплатно лечил бедняков и выхаживал безнадежных больных, а также создала свою общину сестер милосердия «Утоли моя печали».