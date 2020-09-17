РИАМО - 17 сен. В столице начался прием заявок на участие в детском чемпионате профессионального мастерства KidSkills, который пройдет в очно-дистанционном формате, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Для юных обучающихся столицы участие в Московском детском чемпионате профессионального мастерства KidSkills — это уникальная возможность познакомиться с большим количеством интересных и перспективных профессий. Это не просто соревнования по профессиональному мастерству, а программа эффективной ранней профориентации. Она уже с детства помогает закладывать основы важнейших профессиональных умений и навыков SoftSkills, которые пригодятся в будущем», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чемпионат KidSkills — это соревнования по профессиональному мастерству среди дошкольников и учеников младших классов в возрасте от шести до девяти лет.

В рамках соревнований ребят познакомят с такими востребованными профессиями, как графический дизайнер, инженер космических систем, мультимедийный журналист и другими.

В чемпионате принимают участие команды из трех человек — двух конкурсантов и одного наставника. До 30 сентября наставник команды регистрируется и подает заявку на участие. До 8 октября команды выполняют дистанционное конкурсное задание, размещенное на сайте чемпионата.

Полуфинал чемпионата пройдет с 29 октября по 12 ноября, а финал — с 18 ноября по 18 декабря.

Прежде чем принять участие в чемпионате, ребята и наставники смогут пройти программу бесплатной онлайн-подготовки.

Московский детский чемпионат профессионального мастерства KidSkills начался в 2018 году, тогда соревнования проходили по пяти компетенциям. В 2019 их число выросло до 10, а в этом году компетенций стало более 20.