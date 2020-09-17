РИАМО - 17 сен. Подмосковное УФАС России признало необоснованной жалобу на действия администрации Красногорска при организации открытого конкурса по отбору компании для управления многоквартирными домами, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Согласно доводу жалобы, администрацией неправомерно принято решение о проведении открытого конкурса в отношении многоквартирных домов, управление которыми осуществляется ООО «В лесу» на основании договоров управления, заключенных по результатам решений общих собраний собственников», - говорится в сообщении.

Выслушав позицию обеих сторон и изучив представленные доказательства, комиссия УФАС не выявила нарушения порядка организации и проведения торгов и признала жалобу необоснованной.