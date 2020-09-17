РИАМО - 17 сен. На поддержку граждан и системы здравоохранения Москвы было направлено 284 миллиарда рублей, из них на сегодняшний день выделено уже 199,3 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На начало сентября объем фактически оказанной помощи гражданам в связи с периодом временных ограничений и самоизоляции составил 38,3 миллиарда рублей, поддержку получили более восьми миллионов москвичей. Свыше двух миллионов из них — 16 процентов населения Москвы — получили прямые выплаты из городского бюджета на 13,8 миллиарда рублей», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что прямые выплаты на сумму почти 7,6 миллиарда рублей получили москвичи в возрасте старше 65 лет. Более 63 тысяч семей получили ежемесячную денежную выплату почти на 106 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет. В целом объем оказанной помощи составил 4,9 миллиарда рублей.

«Из-за коронавируса значительно пострадал рынок труда. Поэтому мы не только упростили получение пособия по безработице, но и ввели региональную надбавку до 19,5 тысячи рублей. На это направлено свыше 1,3 миллиарда рублей. Выплаты получили более 91 тысячи москвичей», — сказала Ракова.

В период пандемии основной сферой финансирования было здравоохранение. Так, на приобретение медоборудования, включая перепрофилирование больниц, расходные материалы и лекарственные препараты, выделили более 43 миллиардов рублей.

Свыше 25 миллиардов рублей направили на строительство и оснащение новой инфекционной больницы в Вороновском. Около пяти миллиардов рублей в виде грантов получили медицинские организации на перепрофилирование коечного фонда для больных COVID-19.

Кроме того, медикам, которые работали с инфекцией выделили 9,3 миллиарда рублей на дополнительные надбавки.

В Москве продолжают действовать льготы и социальные выплаты.