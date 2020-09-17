РИАМО - 17 сен. В Москве прошел отчетный день акселератора «Фабрика туристических продуктов и сервисов», победителям акселерационной программы для туротрасли помогут вывести на рынок их проекты, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму города Москвы.

Речь идет о программе по поддержке стартапов и созданию новых технологичных решений для туристической отрасли. 16 сентября в «Цифровом деловом пространстве» более 30 команд-финалистов представили свои проекты экспертам этого рынка. Жюри выбрало десять победителей.

«Вызванные пандемией ограничения на международные поездки формируют колоссальный отложенный спрос. Кто окажется привлекательнее остальных, когда ситуация полностью нормализуется? Тот, у кого будут выгодные предложения и лучшая инфраструктура, в том числе цифровая», — сказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Он добавила, что за последние месяцы люди по всему миру привыкли к новому уровню цифрового комфорта.

«Их требования возросли. Чтобы быть конкурентными, нам надо адаптироваться. Важно развивать и поддерживать технологичные проекты в туротрасли», - добавила Сергунина.

Победителям помогут протестировать маркетинговую стратегию, улучшить бизнес-план, привлечь инвестиции и запустить свои продукты.

В число лучших разработок попали онлайн-сервис для организации семейных путешествий, бот для планирования бюджета поездки, сервис городских прогулок с виртуальными гидами, система автоматизации бизнес-процессов для турагентств и программное обеспечение, позволяющее создавать приложения для гостей отелей.