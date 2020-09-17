РИАМО - 17 сен. Около 120 образовательных учреждений столицы стали участниками проекта по преобразованию столовых в тематические рестораны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках проекта «Мой школьный ресторан» обеденные залы в учебных заведениях стали уютнее и современнее, а в меню появились новые блюда.

«Столовая в школе №2005 превратилась в маленькую Италию, в школе №1287 обеденный зал стилизовали под московский дворик, а в центре инклюзивного образования «Южный» дизайн ресторана вдохновлен видами музея-заповедника «Царицыно», - говорится в сообщении.

Столовая в школе №1399 оформлена в индийском стиле и называется «Тадж-Махал», в школе №1179 — в стиле гжель. В школе №1619 имени М. И. Цветаевой оформление обеденного зала посвятили поэтам Серебряного века.

Меню в школьных ресторанах составлено с учетом вкусовых предпочтений детей и пожеланий родителей. Ученики могут попробовать тематические блюда и фирменное блюдо своего ресторана. Кроме того, здесь работают буфеты с полезными перекусами.

Проект «Мой школьный ресторан» реализуется в столице с 2013 года. Все преобразования в школьных столовых происходят за счет комбинатов питания, которые получат пищеблоки в безвозмездное пользование. При этом руководство учебных заведений следит за соблюдением всех санитарных норм и правил.

Создание школьных ресторанов в Москве продолжается. Городской экспертно-консультативный совет родительской общественности при столичном Депобразования и организаторы питания объявили конкурс на разработку дизайн-проектов интерьера обеденного зала.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 27 сентября. Дизайн ресторана выберут сами ученики и учителя. Столовую в школе обновят только в том случае, если за проект проголосует большинство.