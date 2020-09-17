РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 сен. В Домодедове при пожаре в частном доме в микрорайоне Востряково пострадал человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«16 сентября в 15:33 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, микрорайон Востряково, улица Поселкова, дом №28. В 18:55 - ликвидация пожара. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекались 15 человек и пять единиц техники.