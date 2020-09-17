РИАМО - 17 сен. Еще 1323 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, вылечившиеся могут стать донорами плазмы и соцволонтерами, сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1323 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 234 029», - сказала Ракова.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты получают необходимые рекомендации.
Вылечившимся от коронавирусной инфекции предлагают стать донорами плазмы. Донор должен быть в возрасте от 18 до 55 лет и не страдать хроническими заболеваниями. Также необходимо иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Москвичи, победившие коронавирус, также могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто еще лечится от инфекции на дому.
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