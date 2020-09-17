РИАМО - 17 сен. В четверг в Парке Горького открывается лаборатория «Ты в Москве», которая станет площадкой нетворкинга для молодых горожан, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Ребят ждет интересная неделя интенсива по экологии, урбанистике, предпринимательству и бизнесу. Речь также пойдет о развитии молодежных проектов города, которые призваны сделать столицу еще комфортнее и удобнее», - сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

В рамках мероприятия запланировано 25 встреч, образовательных лекций и мастер-классов. На площадке выступят эксперты в области спорта, образования, урбанистики, искусства, волонтерства, представители общественных организаций и добровольческих объединений. Кроме того, участников ожидают концерты стендап-комиков и встречи с артистами театра и кино.

Программа мероприятия разделена на пять тематических периодов: 17-18 сентября – дни молодежных проектов, 19 сентября – день некоммерческих организаций, 20 сентября – день «Ты в Москве» и 21 сентября – день предпринимательства и трудоустройства.

Мероприятия будут проходить с 10:00 до 22:00 в шатре неподалеку от Пионерского пруда. Количество гостей на площадке не превысит 50 человек. Для участия необходима предварительная регистрация.