РИАМО - 17 сен. Новые виртуальные экскурсии появились на сайте столичного проекта «День без турникетов», например, пользователи могут совершить онлайн-путешествие по ипподрому, парку аттракционов и заводу гипсовой лепнины, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Очередная акция «День без турникетов» прошла с 7 по 13 сентября в рамках Российской недели креативных индустрий. В акции приняли участие более 3,5 тысяч человек, которые посетили 164 офлайн-экскурсии.

«После завершения сентябрьской акции «День без турникетов» на сайте проекта появилось 13 новых экскурсий. Некоторые площадки москвичи могли посетить лично. Среди них семейный парк аттракционов «Сказка», музей «Бункер-42», московский аэропорт Домодедово имени М. В. Ломоносова, Центральный московский ипподром и завод гипсовой лепнины «Дикарт», - отмечается в материале.

Как напомнил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, участникам «Дня без турникетов» были доступны как офлайн-экскурсии, так и виртуальные прогулки.

«В дни проведения акции сайт проекта набрал более 150 тысяч просмотров. Акция собрала 39 компаний-участниц. Из них 26 — представители креативной сферы», - добавил Фурсин.

Кроме того, пользователям сайта доступны онлайн-экскурсии в Центр организации дорожного движения столичного правительства, Московский учебный центр федеральной противопожарной службы имени Героя Советского Союза С. И. Постевого и Ликинский автобусный завод.