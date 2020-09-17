РИАМО - 17 сен. Желающие временно приютить зимой уличную кошку только навредят животному, потому что после выпуска на волю весной кошка испытает сильный стресс, сообщила РИАМО фелинолог Ангелина Сиротина.

«Люди заводят кошек на сезон, таких не мало. Они заводят их на дачах или в квартирах, дают им перезимовать. Если вы животное так берете - вы его дважды предаете. Потому что кошка начинает считать, что это ее дом, она расслабляется. А потом вы его просто бросаете. Беря животное, его нужно устроить до конца», - сказала Сиротина.

Она добавила, что если у человека нет возможности взять уличную кошку к себе домой на постоянной основе, то лучше ограничиться прикармливанием и стерилизацией бездомного животного.

«Один кот может расплодить за свою жизнь сотни котят. А если каждый стерилизует хотя бы одну бездомную кошку, то в будущем бездомных кошек будет все меньше и меньше», - заключила Сиротина.