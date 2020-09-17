РИАМО – 17 сен. Каждую субботу по Серпухову курсирует автобус, сев в который все желающие смогут узнать историю города с помощью аудиогида, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

«Каждую субботу по городу курсирует автобус №20 «Вокзал – Высоцкий монастырь». Специальный аудиогид подробно рассказывает про историю той или иной улицы, памятника или здания, где останавливается транспорт. Кроме того, одной из остановок является Серпуховский историко-художественный музей, куда можно прийти и продолжить свою личную культурную программу», - сказал собеседник агентства.

Автобус №20 проезжает вокзал, хлебозавод, центр города – площадь Революции, театр и другие знаковые места в городе.

Транспорт курсирует по Серпухову с 5:50 и до 20:10.

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