РИАМО - 17 сен. Водоплавающих птиц, которые обитают в московских парках, в октябре планируют переселить на зимовку в теплые вольеры, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Пруды и реки в парках быстро покрываются тонким льдом с приходом первых заморозков. И хотя лебеди могут выдержать похолодание, дается им это нелегко. Поэтому водоплавающих птиц переводят в специальные зимние домики, в некоторых есть даже ванны с водой», - сказал сотрудник пресс-службы «Мосгорпарка».

Москвичи могут понаблюдать за лебедями в Парке Горького, Лианозовском парке, ландшафтном парке «Митино», «Сокольниках», музее-заповеднике «Царицыно» и «Коломенском».

Ранее председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин сообщил РИАМО, что в Московском регионе завершилась зимняя миграция стрижей и настал период отлета на юг певчих птиц.