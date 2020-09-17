РИАМО - 17 сен. Автоматические системы управления отоплением позволяют москвичам экономить тепло и деньги на его оплату, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

«Автоматизированные узлы управления отоплением (АУУ) умеют «подстраиваться» под погодные условия, автоматически регулируя температуру и величину расхода теплоносителя, создавая комфортную температуру в квартирах», — отмечается в материале.

Решение об установке системы управления отоплением в доме принимается на собрании собственников. В 2018 году такие системы установили в 800 столичных многоэтажках, а сегодня их насчитывается уже 1,5 тысячи. Автоматика позволила снизить расход энергии на 15-25%. Так, в 2019 году горожане сэкономили более 400 тысяч гигакалорий тепла.

Сэкономленные деньги распределяются между жильцами дома и компанией, которая за свой счет установила энергосберегающее оборудование. Полную сумму сэкономленных средств жители смогут получить после компенсации затрат на установку системы, примерно через 5-6 лет.

Москва подготовилась к очередному отопительному сезону. Из-за пандемии коронавируса подготовка стартовала только в июле, однако коммунальщики смогли выполнить все плановые работы вовремя, то есть к 1 сентября.