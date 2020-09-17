РИАМО - 17 сен. Москвичам, которые хотят завести у себя дома кошку, в первую очередь необходимо обратить внимание на темперамент будущего питомца, а не на его внешний вид, сообщила РИАМО фелинолог Ангелина Сиротина.

«Кошку нужно выбирать исходя не из внешних данных, а по темпераменту и характеру. Прежде всего нужно понять, какой вы человек, а потом уже подбирать кошку. Потому что все породы легко прогнозируются по характеру», - сказала Сиротина.

По ее словам, спокойным людям, ведущим размеренный образ жизни, подойдут персы, а также британская и шотландская вислоухие кошки. Более активным хозяевам нужны кошки-компаньоны, которые игривы и постоянно требуют к себе внимания.

Руководитель Московского городского клуба любителей кошек Людмила Макарова добавила, что характер котенка можно определить по его «семье».

«Если все котята у кошки ласковые, то и выросший кот будет ласковым. Если котята клеточного содержания или живут как попало, таких лучше не брать», - считает Макарова.

По ее словам, при выборе домашней кошки важен и тип шерсти будущего питомца. Так, длинношерстные коты требуют намного больше ухода, чем короткошерстные. Также им необходимы специализированные средства по уходу за шерстью.