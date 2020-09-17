РИАМО - 17 сен. В четверг в 15:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция, посвященная безопасности на дорогах Подмосковья.

В мероприятии примут участие:

– заместитель начальника полиции – начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области генерал-майор полиции Виктор Владимирович Кузнецов;

– министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Дмитриевич Гержик;

- президент Сообщества родителей Одинцовского округа Марианна Николаевна Кристалинская.

Согласно статистике, каждое третье дорожно-транспортное происшествие в Московской области связано с наездом на пешехода. С 21 сентября по 29 ноября 2020 года в регионе пройдет социальный раунд «Засветись!», в рамках которого жителям расскажут в важности светоотражающих элементов.

В ходе пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:

- какова статистка ДТП в Подмосковье в 2020 году?

- сколько аварий произошло с участием детей?

- как борются в Подмосковье с детским травматизмом?

- каковы этапы реализации программы «Засветись»?

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская», «Хорошевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.