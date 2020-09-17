РИАМО - 17 сен. Двух человек госпитализировали после столкновения легкового автомобиля и автобуса на 35-м километре Калужского шоссе в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На 35-м километре Калужского шоссе - ДТП автобуса №976 и автомобиля. По предварительным данным, пострадали два пассажира ВАЗ 2105», - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали с травмами средней тяжести. Детали произошедшего уточняются.