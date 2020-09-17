РИАМО - 17 сен. Автомобиль и пассажирский автобус №803 столкнулись на Алтуфьевском шоссе в Москве, в результате ДТП в автобусе упал ребенок, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Авария произошла вечером 16 сентября около дома №6.

«Водитель автомобиля спровоцировал аварийную ситуацию, в результате в салоне автобуса упал ребенок. В сопровождении матери его доставили в медучреждение для осмотра», - говорится в сообщении.

Детали произошедшего уточняются.