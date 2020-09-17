РИАМО - 17 сен. Информацию о минировании аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский проверили в Подмосковье в минувшие сутки, угроза взрывов оказалась ложной, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Кроме того, анонимы сообщили о бомбах во всех торгово-развлекательных комплексах и теплоэлектроцентралях на территории Подмосковья. Таких объектов в регионе насчитывается 64 и восемь соответственно.

«По состоянию на 22:30 16 сентября мероприятия по обследованию объектов кинологическими расчетами завершены, наличие взрывоопасных веществ (предметов) не подтвердилось, угрозы жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Всего специалисты обследовали 75 объектов в 27 муниципальных образованиях. Эвакуацию проводили из 12 объектов (10 ТРК и две ТЭЦ), из зданий было выведено 4959 человек, в том числе 827 детей.

Проверкой сообщений о минировании занимались 545 человек, также было привлечено 210 единиц техники.