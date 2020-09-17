РИАМО - 17 сен. В Москве скончались еще девять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительными результатами тестов на коронавирус, говорится в сообщении столичного оперштаба.

Всего в столице умерли 5025 пациентов с коронавирусом.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.

Врачи посоветовали не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также благополучием окружающих и при необходимости вызывать врача на дом.

В Москве сняты почти все ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. При этом продолжает действовать масочно-перчаточный режим в общественных местах.

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16 СЕНТЯБРЯ

- Вакцинация от коронавируса в Подмосковье может начаться в декабре.

Как только пройдут все регистрационные мероприятия, начнем вакцинировать. С нового года, дай Бог, с декабря начнем прививать. Вакцинация будет бесплатной.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Доктор Мясников оценил, насколько заразны переболевшие коронавирусной инфекцией. По его словам, информация о том, что выздоровевший пациент заразен 90 дней — «страшилка».

- За сутки в России зарегистрировали 5670 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 173 больных. В Москве - 750.

- 1223 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 232 706.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 10 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 016 человек.